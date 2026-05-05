ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 26.2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈ ಬಾರಿ 22 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 23.7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಘಟಕ (ಪಿಪಿಎಸಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಹಲವು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಯು ಶೇ 1.37ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, 7.61 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 8.07 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 82.8 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು 36.7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 87.2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಮತ್ತು 37.8 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>