‘ಜಿಸಿಸಿಗೆ ಭಾರತ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ’

<p>ಹೂಸ್ಟನ್ (ಪಿಟಿಐ): ‘ಭಾರತವು ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ (ಜಿಸಿಸಿ) ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು, ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಕೌಶಲ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸದೃಢವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ದೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ತಾಣವನ್ನಾಗಿಸಿವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಡಿ.ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ಸ್ನೇಹಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತಯಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ (ಹಬ್) ದೇಶದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಜೆಎಲ್ಎಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಕೆಬಿಆರ್ನ ತಜ್ಞರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಜಿಸಿಸಿ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗಿನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಸಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-1813606153</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>