<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (ಎಫ್ಟಿಎ) ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೋಮವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ‘ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗು ವಂಥದ್ದು’ ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ಲಕ್ಸನ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಸಂಸತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಿಂದ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಇಂದಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಅನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ₹1.88 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಚಿವ ಟಾಡ್ ಮೆಕ್ಲೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತದಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಂಕರಹಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾರತದ ಜವಳಿ, ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು, ಚರ್ಮೋತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪಾದರಕ್ಷೆ, ಹವಳ ಮತ್ತು ಆಭರಣ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೊದಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ,ನೆಲಹಾಸುಗಳಿಗೆ, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಶೇ 10ರವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಭಾರತದ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು, ಕಿಟ್ಟಯುಕ್ತ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಲೋಹದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಂಕರಹಿತವಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಬರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಣತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮರ, ಕುರಿಮಾಂಸ ಕೂಡ ಸುಂಕರಹಿತವಾಗಿ ಆಮದಾಗಲಿವೆ.</p>.<p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಆಮದು ಆಗುವ ಶೇ 29.97ರಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳ ಹಿತ ಕಾಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸುಂಕ ಉದಾರೀಕರಣದ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಭಾರತವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ವೈನ್, ಔಷಧ, ಪಾಲಿಮರ್, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸೇಬು, ಕಿವಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕೋಟಾ ಆಧಾರಿತ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಎಫ್ಟಿಎ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೌಕರಿ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವು ಭಾರತದ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರು, ಯೋಗ ತರಬೇತುದಾರರು, ಬಾಣಸಿಗರು, ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸುವವರು, ಐ.ಟಿ. ವೃತ್ತಿಪರರು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆರೋಗ್ಯಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯದ ವೃತ್ತಿಪರರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-51-2061803928</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>