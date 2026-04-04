ಔಷಧ ವಲಯದ ರಫ್ತು ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: 2025-26ನೆಯ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಔಷಧ ಉದ್ಯಮದ ರಫ್ತು ಮೊತ್ತವು ₹2.59 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ (28 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಫ್ತು ಮೊತ್ತವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಮಂಡಳಿಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ರಾಜಾ ಭಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ದೇಶದ ಔಷಧ ಉದ್ಯಮದ ಗಾತ್ರ ಈಗ ಅಂದಾಜು ₹5.56 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಇದೆ. ಇದು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">'ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಔಷಧ ವಲಯದ ರಫ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>