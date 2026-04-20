2025–26ರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ₹15,296 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ

ನವದೆಹಲಿ: 2025–26ರ ಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ₹15,296 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2024–25ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹13,218 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ₹26,559 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ವರಮಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ₹11 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 2024–25ರಲ್ಲಿ ಇದು ₹12,500 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ₹7,756 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರಮಾನ ಗಳಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.