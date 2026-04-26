ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ₹72,325 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ

ಮಂಗಳೂರು: 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ₹72,325 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು 19.92 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಸಾಗರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಂಪೆಡಾ) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಫ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು ಗಳಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು (₹47,973 ಕೋಟಿ) ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಗಡಿ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 4.6 ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 6.35ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನ ರಫ್ತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 19.8 ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 14.5ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 20.1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 28.2, ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಶೇ 35.2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕುಸಿತ ಸರಿದೂಗಿದೆ.</p>.<p>ಶೀತಲೀಕರಿಸಿದ ಮೀನು, ಸ್ಕ್ವಿಡ್, ಕಟ್ಲ್ಫಿಶ್, ಒಣ ಮೀನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳ ರಫ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ತಂಪು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ಜೆಎನ್ಪಿಟಿ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಶೇ 64ರಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರಫ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಂಪೆಡಾದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>