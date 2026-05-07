ಸೇವಾವಲಯದ ಪ್ರಗತಿ 5 ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ದೇಶದ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಸಿಕ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 57.5 ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 58.8ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸೂಚ್ಯಂಕವು 50ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.</p>.<p>'ಸೇವಾವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ರಫ್ತು ಕಾರ್ಯಾ ದೇಶ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ, ವಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸದೃಢಗೊಂಡಿವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಾಂಜುಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೇಶದ ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬದಲು ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ, ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸೇವಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಆರಂಭದ ತಿಂಗಳಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೊಸ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿರುವುದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>