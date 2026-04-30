ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ 7.32ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ 7.32ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 2.75 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ತಯಾರಕರ ಒಕ್ಕೂಟ (ಐಎಸ್ಎಂಎ) ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2.56 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟವು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, 99 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದು 80 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ 40 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಿಂದ 48 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ 92.4 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಿಂದ 89.6 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. </p>.<p>2024–25ರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.61 ಕೋಟಿ ಟನ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಈ ಬಾರಿ 2.93 ಕೋಟಿ ಟನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>