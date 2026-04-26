ಜವಳಿ ರಫ್ತು ಇಳಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): 2025–26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ 2.2 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ₹3.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ (ಜಿಟಿಆರ್ಐ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹತ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಉತ್ಪನ್ನ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲಹಾಸುಗಳ ರಫ್ತು ಇಳಿದಿದೆ. ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತು ಮಾತ್ರ ಶೇ 1.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260426-51-286376980