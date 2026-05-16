ಉಕ್ಕು ಆಮದು ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಭಾರತ–ಬ್ರಿಟನ್‌ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತೊಡಕು

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಉಕ್ಕು ಆಮದು ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಪ್ಪಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಗರವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಆಮದು ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸುಂಕ ರಹಿತವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಕ್ಕಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಆಮದಾಗುವ ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಫ್ತುದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಉಕ್ಕು ತಯಾರಕರು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ನಡುವೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉಕ್ಕು ಆಮದು ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ . ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೂ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.