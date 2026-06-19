ಬರೀ ಪೇಪರ್, ಪೆನ್ನುಗಳಿಗೆಂದೇ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ₹3,870 ಕೋಟಿ!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಜಗತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುದ್ರಣ, ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಗದಂಥ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹3,870 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಹಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2025–26ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಸ್ಬಿಐ) ₹986 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಲಾಭದ ಶೇ 8ರಷ್ಟನ್ನು ಪೆನ್ನು, ಪೇಪರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆದರೂ, ಶಾಹಿಯ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇವುಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕ, ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗು ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ಗಳಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ₹986.4 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹922.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಖರ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಟ್ಟು ಲಾಭದ ಶೇ 1.3ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ.</p><p>ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ 0.58ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ₹318.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ 1.33ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ₹373.8 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚುಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿದಿಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡಾ ಶೇ 1ರ ಆಸುಪಾಸಿನಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹122.7 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಟ್ಟು ಲಾಭದ ಶೇ 8.05ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇಂಡಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹114.9 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು (ಶೇ 4.46) ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹70 ಕೋಟಿ (ಶೇ 2.86), ಎಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹58.3 ಕೋಟಿ (ಶೇ 2.77) ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>