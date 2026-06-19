ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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ಬರೀ ಪೇಪರ್, ಪೆನ್ನುಗಳಿಗೆಂದೇ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ₹3,870 ಕೋಟಿ!

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 7:05 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 7:05 IST
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