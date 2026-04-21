ಯುದ್ಧ: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅಪಾಯ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ ಲಿದೆ. ಇದು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಯಿಯ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಭಾರತ–ಕೊಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿಯ (ಜಿಸಿಸಿ) ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನುನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗವು ತನ್ನ 'ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಗಾ: ಅಕ್ಟೋಬರ್–ಡಿಸೆಂಬರ್ (3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ) ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2025–26' ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಮನ್ ಬೇರಿ, 'ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರದ ರಸ್ತೆಗಳಂತಲ್ಲ. ಅವು ಹಾಗೆ ಇರಬಾರದು ಕೂಡ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಇತರೆ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಇವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದ ಸಾಧನವಾಗಿಯೇ ನೋಡುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಭಾರತದ ರತ್ನ ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ವಲಯವನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು. ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾನ್ಯತೆ (ಜಿ.ಐ) ಪಡೆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಭರಣ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಗುರ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಈ ವಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>'ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ನಗದು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸಾಲದ ಖಾತರಿ, ಬಡ್ಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>