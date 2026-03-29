<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಡಗುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿವೈಆರ್ ಮತ್ತು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಇಎಲ್ಎಂ ಹಡಗುಗಳು 94 ಸಾವಿರ ಟನ್ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲವನ್ನು (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿವೈಆರ್ ಹಡಗು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಮುಂಬೈಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಇಎಲ್ಎಂ ಹಡಗು ನವ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಡಗುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ, ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಗ್ ವಸಂತ್ ಹೆಸರಿನ ಹಡಗುಗಳು 92,612 ಟನ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನಂದಾದೇವಿ 92,712 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ.</p>