ನವದೆಹಲಿ: ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿವೆ.

ಈಗ, ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿರುವ ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 22 ಹಡಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತ ನಿಂತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಲು ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತಿರುವ 'ಶಿವಾಲಿಕ್' ಮತ್ತು 'ನಂದಾದೇವಿ' ಹಡಗುಗಳು ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಂದ್ರಾ ಹಾಗೂ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಒಟ್ಟು 92,700 ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿವೆ. ಶಿವಾಲಿಕ್ ಹಡಗು ಮುಂದ್ರಾ ಬಂದರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ನಂದಾದೇವಿ ಹಡಗು ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಗತ್ಯದ ಶೇ 60ರಷ್ಟನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೈಕಿ ಶೇ 85–90ರಷ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಗಳು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಾರಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.

'ನಮ್ಮ ಹಲವು ಹಡಗುಗಳು ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಲು ಅನುವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗ ಇದು' ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣದೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ 22 ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 611 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಲಸಂಧಿಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮೂರು ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 76 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 22 ಹಡಗುಗಳು ಸಿಲುಕಿವೆ.
- ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇದೆ.
- ಒಂದು ಹಡಗು ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಎನ್ಜಿ) ಹೊತ್ತಿದೆ
- ನಾಲ್ಕು ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಇದೆ
- ಒಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇವೆ
- ಮೂರು ಹಡಗುಗಳು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಉದ್ದೇಶದ ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗುಗಳು