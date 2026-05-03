ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ದಾಟಿದ ಭಾರತದ ‘ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ’

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ 'ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ'ಶನಿವಾರ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿದೆ.

ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ 45 ಸಾವಿರ ಟನ್ನಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇದ್ದು,ಇರಾನ್ನ ಲಾರಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಸದ್ಯ ಒಮಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 13ರವೇಳೆಗೆ ಈ ನೌಕೆಯು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಇದೆ. 'ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ' ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಐಒಸಿ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260503-4-1074973243