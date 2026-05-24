<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹2,010 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹10,431 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ (ಆರ್ಬಿಐ) ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹15,790 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ₹12,441 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹24,786 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ರವಾನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ ₹10,431 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ (ಶುಲ್ಕ, ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಒಟ್ಟು ₹4,300 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜನರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>