ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ, ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p><p>ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಹ ರೂಪಾಯಿ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬುಧವಾರದ ಅಂತರಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು 93.94ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, 93.86-94.13ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ 93.96ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಮಂಗಳವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ 23 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 93.76ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿತ್ತು.</p><p>'ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 94ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು 93.30 ರಿಂದ 92.80ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ನ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 99.26ಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಶೇ. 0.17ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,205 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 75,273.45ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 394.05 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 23,306.45ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p><p>ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬುಧವಾರ ನಿವ್ವಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹1,805.37ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>