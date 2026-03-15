ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಯುಎಇಯಿಂದ ಹೊರಟ ಭಾರತದ ಹಡಗು

ನವದೆಹಲಿ: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಹಡಗು ಯುಎಇ ದೇಶದ ಫುಜೈರಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಭಾರತದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

'ಜಗ್ ಲಾಡಕಿ' ಹೆಸರಿನ ಈ ಹಡಗು 80,800 ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಫುಜೈರಾದ ತೈಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಡಗು ಇದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

'ಜಗ್ ಲಾಡಕಿ ಹಡಗು ಶನಿವಾರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಫುಜೈರಾ ತೈಲದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಡಗು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಹೊರಟಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳಾದ 'ಶಿವಾಲಿಕ್' ಮತ್ತು 'ನಂದಾದೇವಿ' ಶನಿವಾರ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿದ್ದವು.