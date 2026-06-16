2031ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 110 ಕೋಟಿ 5ಜಿ ಬಳಕೆದಾರರು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 2031ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 110 ಕೋಟಿ ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 43 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಒಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇ 35ರಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯು 37 ಜಿ.ಬಿಯಷ್ಟಿದೆ. 2031ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 70 ಜಿ.ಬಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>5ಜಿ ಸಾಧನಗಳು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಬಳಸುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 4ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 57 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಚಂದಾದಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇ 46ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಚಂದಾದಾರರು 5ಜಿಗೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ 2031ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>