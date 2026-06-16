ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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2031ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 110 ಕೋಟಿ 5ಜಿ ಬಳಕೆದಾರರು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 16:34 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 16:34 IST
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