ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಗೊ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ವಿಲಿಯಂ ವಾಲ್ಷ್ ನೇಮಕ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಗೊ, ವಿಲಿಯಂ ವಾಲ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (ಸಿಇಒ) ನೇಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ವಾಲ್ಷ್ ಅವರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>ಪೈಲಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ವಾಲ್ಷ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯುಸಾರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಐಎಟಿಎ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಎಟಿಎಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಜುಲೈ 31ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 3ರ ನಂತರ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೊ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಇಂಡಿಗೊ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. </p>