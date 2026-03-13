ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷ: ಇಂಧನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಿರುವ ಇಂಡಿಗೊ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಗೊ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಧನ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ₹425ರಿಂದ ₹2,300ರವರೆಗೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವು ಶನಿವಾರದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. </p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಧನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶಿ ವಾಯು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ₹425 ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಇಂಡಿಗೊದ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹900 ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ₹1,800 ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ₹2,300 ಇಂಧನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.