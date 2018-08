ಪೆಪ್ಸಿ ಸಿಇಒ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ‘ಇಂದಿರಾ ನೂಯಿ’ ನಿರ್ಧಾರ

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಂಪುಪಾನೀಯ ಕಂಪೆನಿ ‘ಪೆಪ್ಸಿ’ ಸಿಇಒ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಇಂದಿರಾ ನೂಯಿ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿರಾ ಅವರ 12 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 3ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಮನ್‌ ಲಗುವರ್ಟಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪೆನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Today is a day of mixed emotions for me. @PepsiCo has been my life for 24 years & part of my heart will always remain here. I'm proud of what we've done & excited for the future. I believe PepsiCo’s best days are yet to come. https://t.co/sSNfPgVK6W pic.twitter.com/170vIBHY5R — Indra Nooyi (@IndraNooyi) August 6, 2018

ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ 62 ವರ್ಷದ ನೂಯಿ, ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. 1994ರಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ನೂಯಿ, 2006ರಲ್ಲಿ ಸಿಒಇ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ನೂಯಿ, 2018ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ (ಐಸಿಸಿ)ಗೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ನೂಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2007ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.

2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ನೂಯಿ, ‘ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ರೈತರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

After 12 years as CEO, Indra K. Nooyi will step down Oct 3, 2018. Her leadership and vision propelled our performance, transformed our company and embedded sustainability into everything we do. Thank you, @IndraNooyi! https://t.co/gq2LwrwI0Q pic.twitter.com/uhEIeRaWfv — PepsiCo (@PepsiCo) August 6, 2018

