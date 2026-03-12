ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್, ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂದಾಜು 1 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಲಿರುವ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 3.50 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 3 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್. ಭಗವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಸಂಜೀವ್ ಅರೋರ, ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯೇಶ್ ಸಂಘ್ರಾಜ್ಕಾ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಧಾರೇಶ್ವರ, ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲಾದ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>