ಇನ್ಫೊಸಿಸ್‌ ಲಾಭ ಶೇ 21ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಐ.ಟಿ. ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಶೇಕಡ 20.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ₹8,501 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.

2026–27ನೆಯ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಶೇ 1.5ರಿಂದ ಶೇ 3.5ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷವು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ 'ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವರಮಾನವು ₹46,402 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ₹40,925 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವರಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 13.4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. 2025–26ನೆಯ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಶೇ 10.20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹29,440 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.

2025–26ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವರಮಾನ ಶೇ 9.6ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ₹1.78 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

'ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ಸಂವಹನ, ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. 2026–27ರಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವಾ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ' ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್ ಪಾರೇಖ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 20 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಂಪನಿಯ ಐ.ಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಎ.ಐ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹25ರಷ್ಟು ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-51-2090554251