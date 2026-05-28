‘ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ’

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜನರ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ವಿಮಾ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು (ಎಲ್ಐಸಿ) ಸಿಇಒ ಆರ್. ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶವು ಇದುವರೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಹುಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>