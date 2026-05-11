ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಕಣ: ಹೂಡಿಕೆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇರಬೇಕು?

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವವರು. ಅತಿಯಾದ ಷೇರುಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನವನ್ನು ಚದುರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಂದಿಸುತ್ತವೆ. 15ರಿಂದ 20 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ–ಚೊಕ್ಕ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ರಾಜಮಾರ್ಗ.