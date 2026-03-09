ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news

Iran-Israel War | ಹಾರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:31 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:31 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Israelcrude oilCrude Oil PriceIranIsraeli attackiran conflictIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT