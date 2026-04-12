ಬೆಂಗಳೂರು: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯು ವಿಫಲಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಯುರೋಪಿನ 'ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರ' ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 140 ಡಾಲರ್ವರೆಗೂ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಕೆಲವು ವರ್ತಕರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತೈಲ ಲಭ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಹಲವೆಡೆ ಅವಕಾಶ ಅರಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.