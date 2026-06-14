‘ಇಮಾಮಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಟೇಸ್ಟಿ’ ಸೇರಿ 8 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ FSSAI ನೋಟಿಸ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ‘ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ – 2006’ ಇದರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆರೋಪದ ಅಡಿ ಎಂಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ) ಭಾನುವಾರ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಇಮಾಮಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಏಡ್, ಟ್ರೂವಿ, ದಿ ಹೆಲ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಹೆಲ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಹೆಲ್ತಿ ಚಾಯ್ಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ನಿಯುಹರ್ಬ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಮೂಲದ ಇಮಾಮಿ ಸಮೂಹದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇಮಾಮಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು ‘ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’, ಈ ಹೆಸರು ‘ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ‘ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವೀಗನ್’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವೀಗನ್ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಪರವಾನಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ದಿ ಹೆಲ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಂಪನಿಯು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ‘ಜೀರೊ ಮೈದಾ ಹೋಲ್ ವೀಟ್ ಬ್ರೆಡ್’ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತಯಾರಿಸುವ ಶೂನ್ಯ ಮೈದಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಈ ಬ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯ ಗ್ಲುಟೆನ್ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕಿಫ್ರೆಶ್ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟು ಇದೆ.</p>.<p class="bodytext">ನಿಯುಹರ್ಬ್ಸ್ನ ‘ಟ್ರೂ ವಿಟಮಿನ್’ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಲ್ಲದ, ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊತ್ತಿವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಟ್ರೂವಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಲ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್ಜಿ ಚಿಪ್ಸ್, ಹೆಲ್ತಿ ರಾಗಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಚಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಹಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವೆಯಾದರೂ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ‘ಆರೋಗ್ಯಕರ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಹೆಲ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಯ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ‘ವಿಷನ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಹೆಲ್ತಿ’ಯ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಲ್ತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ‘ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಪೋಹಾ’ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಏಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆಕ್ಷೇಪ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>