<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> 47 ಸಾವಿರ ಟನ್ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಹೊತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ 'ಜಗ್ ವಸಂತ್' ಹೆಸರಿನ ಹಡಗು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ, ಗುಜರಾತ್ನ ವದಿನಾರ್ ಬಂದರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಕುವೈತ್ನ ಮಿನಾ ಅಲ್ ಅಹ್ಮದಿ ಬಂದರಿನಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಈ ಹಡಗು, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ವದಿನಾರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಂದರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಪೈಕಿ 20 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಮತ್ತು 9 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>