ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಬ್ರಿಟನ್ನಿನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹75 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು (ಎಫ್ಟಿಎ) ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಎಫ್ಟಿಎ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರೇಂಜ್ರೋವರ್ ಎಸ್ವಿ, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ವಿ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನ್ವಯ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಎಸ್ವಿ ಮಾದರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ ಷೋರೂಂ ಬೆಲೆಯು ₹4.25 ಕೋಟಿಯ ಬದಲು ₹3.50 ಕೋಟಿ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>'ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವು ಎಫ್ಟಿಎ ಅನುಗುಣವಾದ ಹೊಸ ಸುಂಕ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಾಗುವ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಇವೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>