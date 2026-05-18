<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 'ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಆಟೊಮೇಷನ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೇಂದ್ರ'ವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಮೂಹ, ಶಾರಿಕಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಆರ್ಐಟಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ.</p>.<p>'ದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ತರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ-ಸಿಒಇ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ-ಸಿಒಇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 'ಲ್ಯಾಬ್-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಆರ್ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ-ಸಿಒಇ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.</p>