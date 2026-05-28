ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ದರವು ₹7.83 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲೇ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ(ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ)ಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ₹25.14 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೇಲ್ನ ದರ ಇಷ್ಟೇ ಉಳಿದರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ₹91.76 ಕೋಟಿ ಭಾರವಾಗಲಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಕಷ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲದೇ ನೆರೆಯ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿಯು ಒಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ 4,950 ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 4,700 ಬಸ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 16.11 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ 3.21 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಸಗಟು ಮಾರು ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿ ಸುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿಯು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ₹88.17ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೇ 15ರ ಬಳಿಕ ಇಂಧನ ದರವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಏರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೀಗ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ₹96ರಂತೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ₹7.83 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಷ್ಟ: ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿಯು 2022–2023ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹115 ಕೋಟಿ, 2023–24ರಲ್ಲಿ ₹161 ಕೋಟಿ, 2023–24ರಲ್ಲಿ ₹148 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹143 ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ₹91.76 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು 'ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ' ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260528-35-1230001170