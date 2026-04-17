‘ನಂದಿನಿ’ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ದಿನೇದಿನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನ ತಮ್ಮ ದಾಹ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಳನೀರು, ಲಸ್ಸಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಂಥ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಂದಿನಿ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ.

ಕಲಬುರಗಿ–ಬೀದರ್–ಯಾದಗಿರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 984 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿತ್ಯ 4,842 ಲೀಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.

ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕುದಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರತಿ ದಿನ 11 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟವು ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 12 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಮೊಸರಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ: ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾದಂತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಸ ರಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 7,823 ಕೆ.ಜಿಗಳಷ್ಟು ಮೊಸರು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ 7,910 ಕೆ.ಜಿಗಳಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 12,800 ಕೆ.ಜಿಗಳಷ್ಟು ಮೊಸರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ನಿತ್ಯ 700 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಲಸ್ಸಿ ಕೂಡ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೊಸರು ನಿತ್ಯ 18,000 ಕೆ.ಜಿಗಳಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇನು?: 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಲಸ್ಸಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 8 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ, 18 ಸಾವಿರ ಕೆ.ಜಿ ಮೊಸರು ಹಾಗೂ 400 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಲಸ್ಸಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ