ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಆಶಾದಾಯಕ: ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:23 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:23 IST
Comments
ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ
ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 2024–25ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 2025–26ರಲ್ಲಿ ಶೇ 13.78ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತುಗಳು 2023–24ರಲ್ಲಿ ₹18,765 ಕೋಟಿ ಇದ್ದದ್ದು, 2024–25ರಲ್ಲಿ ₹22,568 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
