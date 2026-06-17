ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಳಿಕೆ: ₹8 ದಾಟಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮೊಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ₹705ಕ್ಕೆ (100 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ) ತಲುಪಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ₹720 ಆಗಿದೆ. </p>.<p>ಮೇ 17ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 100 ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ₹600 ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ₹105ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ಶಮನಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ರಫ್ತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವು ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ (ಎನ್ಇಸಿಸಿ) ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿ. ಶೇಷನಾರಾಯಣ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 3 ಕೋಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, 2.25 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ 50 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ₹8.10 ಇದ್ದರೆ, ರಿಟೇಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹8.50ರವರೆಗೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದರವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲೂಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಆಹಾರವಾದ ಸೋಯಾ ಬೆಲೆ ಈ ಮೊದಲು 1 ಟನ್ಗೆ ₹45 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಈಗ ₹72 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹20ರಿಂದ ₹24ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂಧನದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಹ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>