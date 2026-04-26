ಅಧಿಕ ತಾಪ | ಮೀನುಗಾರರ ವೃತ್ತಿ ಬದಲು: ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಸಿಗದೇ ಬೇಸರ

ಕಾರವಾರ: ಜಲಚರಗಳು ಕೂಡ ಬಿಸಿಲ ಝಳದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ, ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಕಡಲತೀರದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ತೊರೆದು ಅನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅರಸುತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8,985 ನಾಡದೋಣಿಗಳಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೀನುಗಾರರು ನಾಡದೋಣಿ ನಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ದುಡಿಮೆಗೆ ಅನ್ಯಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರು ಹೇಳಿದರು.

'ಬಿಸಿಲ ಝಳ ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾರ್ಲೆ, ಬಂಗುಡೆ ಸೇರಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಮೀನುಗಳು, ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದರೂ ಕನಿಷ್ಠ 50ರಿಂದ 60 ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ತರಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೀನುಗಾರ ವಿಜಯ್ ಬಾನಾವಳಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ₹64ರಿಂದ ₹117ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೋಮನಾಥ ಮೊಗೇರ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ನಾಡದೋಣಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 20 ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು. ಈಗಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರೂ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು, ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಣಸಿಗರಾಗಿ, ಬಾವಿ ತೋಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಸೂಪರ್ ಎಲ್ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ತೀರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳು 30ರಿಂದ 40 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು ದೂರ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ — ಶಿವಕುಮಾರ ಹರಗಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಾರವಾರ ಕಡಲಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ

ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. — ಸೋಮನಾಥ ಮೊಗೇರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘ