ಭಾನುವಾರ, 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಅಧಿಕ ತಾಪ | ಮೀನುಗಾರರ ವೃತ್ತಿ ಬದಲು: ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಸಿಗದೇ ಬೇಸರ

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 25 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:00 IST
Last Updated : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 0:19 IST
ಭಟ್ಕಳ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟವಟಿಕೆ ನಡೆಸದೆ ನಾಡದೋಣಿಗಳು ನಿಂತಿರುವುದು.
ಸೂಪರ್ ಎಲ್‌ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ತೀರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳು 30ರಿಂದ 40 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು ದೂರ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ
ಶಿವಕುಮಾರ ಹರಗಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಾರವಾರ ಕಡಲಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಸೋಮನಾಥ ಮೊಗೇರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘ
Temperaturefish catching

