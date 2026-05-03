ಮಾವು ನಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಂಡ

ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆಯಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಆತಂಕ, ವರದಿಗೆ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 2 ಮೇ 2026, 22:30 IST
ಮಾವಿನ ಗಿಡ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳೆಗಾರರು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ನೆರವಿಗೆ ನಿಗಮ ಬಂದಿದೆ.
-ವೇದಮೂರ್ತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮ.
