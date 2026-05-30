ಉದ್ದಿಮೆ ಉಳಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗ

<p><em>ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ</em></p>.<p>ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಈಚೆಗೆ, ಅಂದರೆ 2022–23ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು 34 ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. 34 ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಕಿರುಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದು ಇನ್ನುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ 19 ಹೊಸ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು 34 ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ನವದೆಹಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅದಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ.</p>.<p>ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನವನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಡರೂ ‘ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ‘ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕೌಶಲವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ₹25,714 ಎಂದೂ ಉನ್ನತ ಕೌಶಲವಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ₹34,225 ಎಂದೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲ ಇಲ್ಲದ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರದಂತೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಈ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಎದುರು ಈ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ನೆರವು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಈವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಗ ಈ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಕೌಶಲ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದ ಯುವಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹೊಸಬರ ನೇಮಕವನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆಗ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಪೈಕಿ ಹಲವು ‘ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ’ವನ್ನು (ಐಸಿಯು) ಸೇರಬೇಕಾಗಬಹುದು.</p>.<p>‘ಅತಿಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ – 2006’ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು, ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟೊಂದನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಇಡೀ ವಲಯವನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಕೂಡ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಿನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಏಟು ಬೀಳಬಹುದು.</p>.<p>ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪಿ.ಎಫ್ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ, ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, ಬೋನಸ್ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗಿನ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪಿಯಾಗಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾದ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ನಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೇತನವನ್ನು ಶೇ 46ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಯಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ? ಕೆಲವು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳ ಶೇ 60ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ.</p>.<p>ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಕೂಡ. ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಉಳಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಲೇಖಕಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-51-1374037973</p>