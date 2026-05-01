ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ಇಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಅಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಅನುರಾಧಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹212 ರಾಜಧನ ಪಾವತಿಗೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು (ಕೆಎಂಬಿ) ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹80 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 165ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯು ಲೀಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುರಾಧಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲೀಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು' ಎಂದರು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ 150 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹಡಗು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಬಳಸಿ, ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ (ಆರ್ಒಎಂಟಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು. ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲೀಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮಂಡಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಪಾವಿಸಬೇಕಾದ ರಾಜಧನ ನಿಗದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಬಿಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಲೀಸ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಬಿಡ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

'ಬಂದರಿನಲ್ಲಿನ 375 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹಡಗು ಕಟ್ಟೆ ಪೈಕಿ ಅಲ್ಪಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಟರಕ್ಷಕ ದಳಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 150 ಮೀ. ಉದ್ದದಷ್ಟು ಹಡಗುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿರುವ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರಾಣವೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಉಗ್ರಾಣ, ಹಡಗುಕಟ್ಟೆ ದುರಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-20-1419984953