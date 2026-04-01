ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತ; ಆದಾಯ ಕುಸಿತ

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ಮೊಲಾಸಿಸ್, ಇಂಧನ ಎಣ್ಣೆ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಆಮದು ವಹಿವಾಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಂದರಿನ ಆದಾಯ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

2025– 26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಂಪನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ₹11,04,40,491 ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 91 ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗುಗಳು (ಕಾರ್ಗೊ ಶಿಪ್) ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು.

ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆದಾಯ, ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದ ಹಡಗುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣವಂತೂ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊಲಾಸಿಸ್ (ಕಾಕಂಬಿ) ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ರಫ್ತು ಆಗುವುದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಡುವೆಯೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1.97 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ರಫ್ತುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಂತಿದೆ' ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಜನವರಿ ಬಳಿಕ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬಿಟುಮಿನ್ ಹೊತ್ತು ಬರುವ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಡಗುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಡಗುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಗು ಮಾತ್ರ ಯುಎಇನಿಂದ ಬಿಟುಮಿನ್ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಡಗುಗಳ ಆಗಮನ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು' ಎಂದು ಬಂದರು ಅಧೀಕ್ಷಕ ನಿತೇಶ ಸಾರಂಗ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-20-1076004635