ಮೊಲಾಸಿಸ್ ರಫ್ತು ಪುನರಾರಂಭ

ಕಾರವಾರ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊಲಾಸಿಸ್ (ಕಾಕಂಬಿ) ರಫ್ತು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಿಂದ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ರಫ್ತು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಮೊಲಾಸಿಸ್ನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪನಾಮಾ ದೇಶದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ 'ಚೆಮ್ರೋಡ್ ಕ್ವೀನ್' ಹೆಸರಿನ ಹಡಗು ಬುಧವಾರ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಈ ಹಡಗು 18,500 ಟನ್ ಮೊಲಾಸಿಸ್ನ್ನು ಕೊಂಡೊ ಯ್ಯಲಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಎಂಸಿಎಲ್) ಈ ರಫ್ತು ನಡೆಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಬಂದರು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಿಂದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ರಫ್ತು ಆಗಿತ್ತು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೊಲಾಸಿಸ್ಗೆ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಇದ್ದ ಸುಂಕವನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಶೇ 50ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರಫ್ತುದಾರರು ಮೊಲಾಸಿಸ್ ರಫ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಮೊಲಾಸಿಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ರಫ್ತು ತಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೊಲಾಸಿಸ್ಗೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ' ಎಂದು ರಫ್ತುದಾರ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳೆಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಕಾರವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 4– 5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>