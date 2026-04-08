ದರ ಕುಸಿತ: ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತ

ಕಾರವಾರ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮೇಲು ಕರಿನೆರಳು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಧನ ಕೊರತೆ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಸಿಗಡಿ ಮೀನಿನ ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಾರರು ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬೈತಕೋಲದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸಿನ್, ಟ್ರಾಲರ್ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸದೆ, ಬಂದರಿನಲ್ಲೇ ಲಂಗರು ಹಾಕಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಗಡಿ ಮೀನಿನ ಖರೀದಿ ದರ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ₹20ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೋಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿರುವ ಡೀಸೆಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಟ್ರಾಲರ್ ಬೋಟ್ ಮಾಲೀಕ ಶ್ರೀಧರ ಹರಿಕಂತ್ರ ಅವರ ದೂರು.</p>.<p>'ಸಿಗಡಿ ಮೀನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹200 ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೋಟ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಒಂದು ದಿನ ಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟ್ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವವ ಬೋಟ್ಗಳು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಊಟ ಉಪಹಾರ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟೋವ್ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯೂ ಸಿಗದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಹಲವು ಬೋಟ್ಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಾಮನ ಹರಿಕಂತ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>