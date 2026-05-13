ಬೆಮಲ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕೆಜಿಎಫ್: ಬೆಮಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೆಮಲ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಿ.ಯೋಗಾನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಮಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸದಾ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಚಾಲಕರಹಿತ ಮೆಟ್ರೊ, ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು, ಇವಿ ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಿಇಎಂಎಲ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಲಿವೆ. ಬಿಇಎಂಎಲ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು, ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಬಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಆರ್.ಯೋಗಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಮಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಕಾರಣ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಹಣಕಾಸು) ಅಪರೂಪ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನೀನಾಸಿಂಗ್, ತಬಿತಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓ.ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>