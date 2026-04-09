ಲಾಂಗ್‌ ರೀಚ್‌ ಎಕ್ಸಕವೇಟರ್‌ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಕೆಜಿಎಫ್: ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬೆಮಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಲಾಂಗ್ ರೀಚ್ ಎಕ್ಸಕವೇಟರ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಎಲ್ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಮಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಮುಲ್ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಾಂಗ್ ರೀಚ್ ಎಕ್ಸಕವೇಟರ್ ಯಂತ್ರವು ನದಿ, ಕಾಲುವೆ, ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಹೂಳೆತ್ತುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಎಂದು ಬೆಮಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತೋರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರವಲಯ 2030 ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲ-ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಿ.ಯೋಗಾನಂದ, ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಜನರಲ್ ಮಾನೇಜರ್, ವೈ.ವೆಂಕಟರಮಣ, ಡಿವೈನ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯ್ದೇವ್, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>