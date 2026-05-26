‘ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ’ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಆಯೋಗವು (ಕೆವಿಐಸಿ) 'ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾ' ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇ–ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ವೇದಿಕೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಲಿವೆ, ಖರೀದಿಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತವಾಗಿರಲಿದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>