ಬೇಸಿಗೆ ತಾಪಕ್ಕೆ ಎಳನೀರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ

ಹನುಮಸಾಗರ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ದಿನೇದಿನೇ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಳನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಳೆನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಕೈಗೆಟುಕದಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮುಂದಾದರೂ, ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ಎಳನೀರು ₹40 ರಿಂದ 50ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ₹ 60 ರಿಂದ 70 ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಎಳನೀರಿಗೆ ₹ 80 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ದರ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಹೊರೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ಎಳನೀರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎಳನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೂ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ ಹಾಗೂ ಮಂಗ ಳೂರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆಂಗಿನ ಫಸಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರಕು ವಾಹನಗಳ ಆಗಮನವೂ ಕುಂಠಿತ ಗೊಂಡಿದೆ. 'ಹಿಂದಿನಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಹನಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಗುವಷ್ಟು ಸರಕು ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ದರದಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೆಹಬೂಬ ಬಾಗವಾನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>