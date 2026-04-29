ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕಗಳ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಡಿಎಲ್) 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹2,016 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದು, ₹507 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯು ₹1,000 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು 105 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹2,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ.

ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, 'ಸಂಸ್ಥೆಯು 2022-23ರಲ್ಲಿ ₹1,375 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹641 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಮೊದಲು 34 ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 57 ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು 94 ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 26 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ 47 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹507 ಕೋಟಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹157 ಕೋಟಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹರಿವಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಹಿವಾಟನ್ನು 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ₹3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ₹5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್.ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಡಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ₹4.83 ಕೋಟಿ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ₹20 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ 50 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ₹229 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ

10 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ನೆಡುತೋಪು

ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆಯೇ ಮೂಲವಸ್ತು. ಸಂಸ್ಥೆಯು ರೈತರೊಂದಿಗೆ 'ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದು. ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ₹500 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಕೆವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರದ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರೈತರಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ 174 ಟನ್ ಶ್ರೀಗಂಧ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ₹6.08 ಕೋಟಿ ನೇರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ₹15 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ