ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಸೇರಲಿರುವ ಕ್ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಶಾ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕ್ರೆಡ್ (CRED) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಕುನಾಲ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಕ್ರೆಡ್ ಈಗ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಿತೇನ್ ಸಂಪತ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಂತರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (ಸಿಇಒ) ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಿತೇನ್ ಸಂಪತ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, 2020ರಿಂದಲೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘2015 ಮತ್ತು 2018ರ ನಡುವೆ ಫ್ರೀಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಲು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಂಡವಾಳದ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಬಳಸಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆ’ ಎಂದು ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘2019 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡ್ ಶೂನ್ಯದಿಂದ 17 ಮಿಲಿಯನ್ (1.7 ಕೋಟಿ) ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿಯು ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ 900 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ (ಅಂದಾಜು ₹8,510 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಕಂಪನಿಯು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಷೇರು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯೋಜನೆಗಳ (ಇಎಸ್ಒಪಿ) ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾವತಿ, ಸಾಲ, ವಿಮೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 325 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ಗೆ (ಸುಮಾರು ₹3,073 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2026ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಲಾಭದಾಯಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯು ಮೆಟಾದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 900 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ತನ್ನ ಐದನೇ ಇಎಸ್ಒಪಿ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಷೇರುದಾರನಾಗಿ ಕ್ರೆಡ್ ಜತೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಷ್ಟೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>