ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮವು (ಎಲ್ಐಸಿ) ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಆಧುನೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರಲು ನಾವು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಎಲ್ಐಸಿ ಸಿಇಒ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಡಿ. ಆರ್. ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಮ್ಮದು ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಅರಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನುಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಐ.ಟಿ. ವಿಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಐ.ಟಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಲವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೊಸ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿ ದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐಪಿಒ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿ ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಷೇರಿಗೆ ಒಂದು ಷೇರನ್ನು ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 67ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಎಲ್ಐಸಿ, ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 23ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>